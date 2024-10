Wir begrüßen Sie zur detaillierten Wetteraussicht für Cala Millor am 22. Oktober 2024. Für diejenigen, die ihren Tag planen möchten, haben wir gründliche Informationen über Temperaturschwankungen, gefühlte Temperaturen, sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer milden Temperatur von 18,57ºC am Morgen. Mit Beginn des Tages steigt sie auf behagliche 21,34ºC und bleibt am Nachmittag mit 20,13ºC recht stabil. Erwarten Sie eine warme Nacht, da die Temperaturen selten unter 19,76ºC sinken. Die minimale Tagesstemperatur liegt bei 18,4ºC und die maximale kann bis zu 21,39ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Was das thermische Empfinden betrifft, so werden die Werte ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen ausfallen. Morgens können Sie ein minimales Gefühl von 18,7ºC erwarten, während der Tagestemperaturwert bei angenehmen 21,38ºC liegen wird. Der Nachmittag wird ein Gefühl von 20,16ºC bieten und die Nacht wird kaum abkühlen und ein erwärmendes Gefühl von 19,8ºC vermitteln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung

Für die technischen Wetterbeobachter unter Ihnen: der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1024 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71% - diese Kombination könnte ein Gefühl von leichter Schwüle hervorrufen. Achten Sie auf den Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5,88m/s aus 112º Richtung wehen wird. Windböen könnten sogar eine Geschwindigkeit von 6,55 m/s erreichen. Die Wolkendecke liegt bei nur 11% und dennoch beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 100%. Es wird ein leichter Regen erwartet. Aufgrund des voraussichtlichen leichten Regens empfehlen wir, einen Regenschirm griffbereit zu haben. Trotzdem verspricht der Tag, gemäßigt und erfrischend zu sein. Also machen Sie sich bereit, den Tag in Cala Millor in vollen Zügen zu genießen. Genießen Sie das Wetter - wir sorgen für die Vorhersagen!