In der malerischen Stadt Santanyí auf Mallorca erwartet uns am 22. Oktober 2024 ein Tag mit mäßigem Regenfall. Trotz des Regens bleibt das Thermometer in einer erträglichen Spanne zwischen minimalen 17,79ºC und maximalen 22,3ºC.

Temperaturverlauf des Tages

Der Morgen beginnt in Santanyí mit erwarteten 17,79ºC, ein gutes Wetter um einen Spaziergang durch die von Natur umgebenen Straßen der Stadt zu machen. Mit dem Fortschritt des Tages steigt die Temperatur leicht an und erreicht ihren Höhepunkt bei angenehmen 21,62ºC. Am Nachmittag erleben wir einen leichten Rückgang auf 20,43ºC und bei Sonnenuntergang kühlt es sich auf 19,69ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen für den Tag ändern sich geringfügig. Morgens fühlt es sich an wie 17,97ºC, steigt aber mit Tageslicht auf 21,69ºC an. Der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 20,51ºC und die Nacht wird mit 19,83ºC abschließen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Atmosphärendruck betrifft, so können wir einen Wert von 1024 hPa erwarten, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 71 liegt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,98m/s in Richtung 118º und kann in Böen auf bis zu 7,08m/s ansteigen. Trotz einer relativ geringen Wolkendecke von 15% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit für den heutigen Tag 100%.

Wir empfehlen Ihnen, sich an diesem Tag dem Wetter entsprechend zu kleiden und einen Regenschirm griffbereit zu haben. Halten Sie sich hier auf dem Laufenden für mehr Wetter-Updates aus Santanyí.