Heute bietet Santa Ponsa ein großartiges Szenario für jene, die eine Vorliebe für frische Temperaturen und sanftes Plätschern des Regens haben. Mit einer sich nahezu sicher ankündigenden Regenwahrscheinlichkeit präsentiert sich der 22. Oktober 2024 als Paradebeispiel für einen gemütlichen Herbsttag auf Mallorca. Nicht zu heiß und angenehm kühl - quasi ein maßgeschneiderter Tag für Liebhaber milder Temperaturen und leichter Niederschläge.

Temperaturen: Frisch und angenehm

In der Frühe öffnet Santa Ponsa die Vorhänge zum Tag mit erwarteten 18.38°C, noch unter dem Einfluss der nächtlichen Kühle. Der Verlauf des Tages wird Angelegenheit einer dezenten Gradsteigerung bleiben, wobei das Thermometer mittags auf bis zu 22.22°C klettern wird. Am Nachmittag zeigt das Thermometer einen sanften Abfall auf 21.12°C an und während die Nacht sich herabsenkt, werden wir uns auf eine niedrigere Temperatur von 19.1°C einstellen müssen.

Gefühlte Temperaturen: Gerade richtig zum Genießen

Wetter ist nicht nur eine Frage von Zahlen, sondern auch vom Gefühl. Und das thermische Gefühl für den heutigen Tag hat ebenso viel zu bieten: Morgens bei einer gefühlten Temperatur von 18.47°C, wird das Tageslicht von der angenehmen Wärme von 22.3°C begleitet, die sich bis zum Nachmittag kaum ändert. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 19.18°C. Ein insgesamt gemütlicher Tag zum Genießen steht uns bevor.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das perfekte Trio

Das Wetter wird mit einem Atmosphärendruck von 1024 hPa einhergehen, während die Luftfeuchtigkeit heute etwas höher liegt und bei 69% erwartet wird. Dies trägt zu der allgemein frischen Atmosphäre des Tages bei. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 7.39 m/s aus 127º wehen, wobei Böen von bis zu 8.08 m/s erwartet werden können. Bereiten Sie sich also auf einen leichten Regenschauer vor, der von einem erfrischenden Wind begleitet wird.

Für die Besucher und Einwohner von Santa Ponsa kündigt sich also ein angenehmer Tag an, der sich gut für Indoor-Aktivitäten oder einem Spaziergang unter dem Regenschirm eignet. Genießen Sie diesen Herbsttag auf Mallorca!