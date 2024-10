Ein grauer, aber dennoch angenehmer Herbsttag steht uns bevor in der malerischen Stadt Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca. Gemäß den aktuellen Wettervorhersagen erwartet uns leichter Regen, aber vergessen wir nicht, dass solche Tage ihren eigenen Zauber besitzen. Vorrangig werden moderate Temperaturen den Tag bestimmen und das Thermometer wird zwischen minimal 16,79 ºC und maximal 21,33 ºC pendeln.

Genauere Betrachtung der Temperaturen

Das Morgenlicht erhellt Sóller mit voraussichtlich milden Temperaturen um 16,88ºC und lädt zu einem entspannten Spaziergang ein, bevor das Thermometer auf 20,94ºC steigt und uns einen gemäßigten Tag beschert. Gnädig fallen die Temperaturen am Nachmittag auf eine erfrischende 18,21ºC ab, bevor sie sich schließlich in der Nacht auf dem geselligen Niveau von 16,79ºC einpendeln.

Gefühlte Temperaturen

Während die messbaren Temperaturen nur die halbe Geschichte erzählen, beschreibt das thermische Gefühl, wie sich das Wetter wirklich anfühlt. Beginnend mit einer gefühlten Temperatur von 17,08ºC am Morgen, wird diese auf 21ºC während des Tages steigen, bevor sie auf eine gemütliche 18,36ºC am Nachmittag absinkt, und schließlich zu einer, zugegeben etwas kühleren, Nachtwert von 16,9ºC.

Weitere Wetter-Faktoren

Das Wetter besteht nicht nur aus Temperaturen, und so verzeichnen wir einen beeindruckend stabilen atmosphärischen Druck von 1027 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 73%. Der Wind, stets ein treuer Begleiter auf unserer Insel, weht mit einer Geschwindigkeit von 3,92 m/s, und in Böen sogar mit bis zu 5,6 m/s, in Richtung 42º. Nicht zuletzt ist eine Wolkendecke von 60% vorhergesagt und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Wir hoffen, dass diese detaillierte Wettervorhersage Ihnen hilft, Ihren Tag in Sóller optimal zu planen und zu genießen. Bedenken Sie auch, dass ein leichter Regen in Sóller ein geschenktes atmosphärisches Erlebnis ist.