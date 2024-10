In der idyllischen Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca scheint für den 23. Oktober 2024 ein leichter Regen aufzuziehen. Die Temperaturen bleiben jedoch auf angenehmem Niveau, mit Minimalwerten knapp unter 20 Grad. Die Bewohner und Besucher von Alcúdia dürfen sich auf eine frische Brise aus Richtung 35° freuen, die die Feuchtigkeit auf angenehme Weise umverteilt. Die Wolkendecke bleibt mit 55% hoch, was dem Tag einen märchenhaften Anstrich verleiht.

Temperaturspektrum: Mild trotz Regen

Der morgendliche Start in Alcúdia am 23. Oktober wird mit erwarteten 19.11°C angenehm mild sein. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 20.83°C an, bevor sie am Nachmittag auf 19.56°C zurückgeht. Auch der Abend bleibt gemütlich – die Nachttemperaturen sinken auf wohlige 18.46°C.

Gefühlte Temperaturen: Bequem und ausgewogen

Im Vergleich zu den gemessenen Temperaturen, kann unser Körper das Wetter oft anders wahrnehmen. Am Morgen könnten die 19.11°C wie 19.3°C anfühlen – ein nur kleiner Unterschied. Ähnlich ist es tagsüber, wenn das Thermometer 20.83°C anzeigt, könnte es sich für uns anfühlen als hätten wir angenehme 20.95°C. Für den Nachmittag und die Nacht werden gefühlte Temperaturen von 19.63°C bzw. 18.61°C erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Brise lockert die feuchte Luft auf

Zu guter Letzt lohnt sich ein Blick auf den atmosphärischen Druck, der in Alcúdia bei 1027 hPa liegen wird, sowie die Luftfeuchtigkeit, die 76% beträgt. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.53m/s wehen und in Böen bis zu 6.67m/s erreichen. Alles in allem ein perfekter Tag, um die Regenschirme auszupacken und den Duft von Regen in der Luft zu genießen.