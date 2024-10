Herzlich willkommen zu Ihrer aktuellen Wettervorhersage für Port d'Andratx auf Mallorca. Dieser malerische Hafen im Südwesten Mallorcas erwartet uns am 23. Oktober 2024 mit eher kühlen Temperaturen und leichtem Regen für die Jahreszeit. Die Vorhersage deutet auf eine Wolkendecke von 40%, mit der Sicherheit von 100% auf Regenschauer während des Tages hin.

Die Temperaturschwankungen

Bezüglich der Temperaturen morst uns der Tag mit einem Minimum von 19.08ºC und einem Maximum von 21.28ºC. Vereinzelt können wir eine leichte Abkühlung beim morgendlichen Spaziergang um die Stadt erwarten, wo die Temperatur bis zu 19.11ºC sinken könnte. Bei Tagestemperaturen von bis zu 21.28ºC sollten wir jedoch mit leichtem Regen rechnen. Der Nachmittag bringt uns dann wieder eine Temperatur von 20.87ºC bevor es in der Nacht auf 19.9ºC abkühlt.

Das thermische Gefühl

Das thermische Gefühl, auch als gefühlte Temperatur bezeichnet, könnte jedoch leicht abweichen. Bei einer morgendlichen Temperatur von 19.17ºC fühlt es sich während des Tages bei einer einmaligen Höchsttemperatur von 21.32ºC mild an. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 21ºC , während es in der Nacht auf 20.01ºC sinken wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die aktuellen atmosphärischen Bedingungen weisen einen Druck von 1026 hPa auf und die Luftfeuchtigkeit erzielt einen Prozentsatz von 71, was auf eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hinweist, die typisch für einen Regentag ist. Der Wind erreicht eine Geschwindigkeit von 3.65m/s in Richtung 66º und in Böen werden sogar bis zu 3.99m/s erwartet.

Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie am 23. Oktober in Port d’Andratx unterwegs sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und trockenen Tag, trotz des erwarteten Regens! Bleiben Sie dran für weitere Updates zu Ihrem lokalen Wetter in Port d'Andratx.