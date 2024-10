Der Stadt Sóller, eingebettet im Herzen Mallorcas, erwartet am 24. Oktober 2024 mildes und bewölktes Wetter. Mit Temperaturen, die ideale Bedingungen für allerlei Freizeitaktivitäten versprechen, bleibt Sóller ein beliebtes Ziel für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Der Tag beginnt mit kühleren Temperaturen im Bereich von 16.44°C, die sich im Laufe des Tages auf angenehme 21.79°C steigern.

Die Temperaturen

Die Wetterbedingungen sind insgesamt stabil mit minimalen Temperaturschwankungen. Der kühlste Moment des Tages wird der Morgen sein, mit erwarteten 16.44°C. Während des Tages erwartet Sóller eine maximale Temperatur von 21.79°C. Am Nachmittag erfahren wir eine leichte Abkühlung auf 18.84°C, und in der Nacht liegen die Temperaturen bei mäßig milden 17.05°C.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlte Temperatur ist ein wesentlicher Indikator für unseren Komfort. Zu erwarten ist ein milder Morgen mit einer "gefühlten" Temperatur von 16.54°C. Am Tag können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 21.64°C freuen, am Nachmittag liegt sie bei 18.89°C und in der Nacht bei 17.16°C. Dies schafft insgesamt eine behagliche und angenehme Atmosphäre.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für den Tag liegt stabil bei 1024 hPa, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz 62 beträgt. Die Wollkendecke wird dicht sein, mit 100% Bewölkung, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Der Wind wird mild sein, mit Geschwindigkeiten von 1.68m/s und in Richtung 66º wehend, die Böen können jedoch bis zu 1.87m/s erreichen.

Ausgehend von dieser Prognose steht einem wunderbaren Tag in Sóller nichts im Wege. Die Stadt erwartet Sie mit offenen Armen und eine herrliche Landschaft. Genießen Sie den Tag, egal ob Sie einen Spaziergang machen, auf der Terrasse lesen oder einfach nur die Schönheit der Stadt bewundern. Auf Mallorca ist das Wetter selten ein Hindernis für das Abenteuer.