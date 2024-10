In unserem heutigen Wetterbericht für Cala Millor drehen sich die schönsten Tage des Oktobers fast schon dem Ende entgegen und wir begrüßen die "nubes" - die Wolken. Ein klassisches Zwischenhoch bringt uns eine Komposition aus milden Temperaturen und viel Bewölkung. Am Morgen erwarten wir eine angenehme Temperatur von 17,75ºC, die bis zum Tag auf 20,06ºC klettert. Am Nachmittag und in der Nacht können Sie weiterhin die frische Herbstbrise mit rund 19,31ºC und 18,57ºC genießen.

Temperaturen im Überblick Das Thermometer wird heute eine Mindesttemperatur von 17,68ºC anzeigen. Aber keine Sorgen, der kalte Winter ist noch weit entfernt, die Temperatur wird auf bis zu 20,18ºC steigen. Dies ist sicherlich eine gute Nachricht für alle, die einen Spaziergang am Strand von Cala Millor planen, oder die berühmte andalusische Küche probieren wollen. Das thermische Gefühl Ziehen wir den Mantel aus und treten wir hinaus um die Brise zu fühlen. Unser thermisches Gefühl, das ist die Temperatur, die unser Körper wahrnimmt, wird sich im Laufe des Tages kaum von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Morgens werden wir 17,83ºC fühlen. Tagsüber wird es mit 20,05ºC leicht warm. Am Nachmittag und in der Nacht erwarten uns mit 19,36ºC und 18,62ºC erneut angenehme Temperaturen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auf zu den letzten Wetterdaten. Unser Luftdruck liegt bei soliden 1023 hPa, während die Luftfeuchtigkeit auf 74% steigen wird. Ein leichter Wind aus 70º wird uns mit 3m/s erfreuen, wobei es zu Böen von bis zu 2,78m/s kommen kann. Unsere Wolkendecke ist mit 100% voll besetzt, jedoch ist die Regenwahrscheinlichkeit bei knackigen 0%. Heute bleibt also alles trocken in Cala Millor. Und das war es für unseren Wetterbericht. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Tag in Cala Millor und denken immer daran: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Bis zum nächsten Mal.