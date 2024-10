Willkommen bei der detaillierten Wettervorhersage für Port d'Andratx, Ihr lokaler meteorologischer Guide auf der wunderschönen Insel Mallorca. Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter am 24. Oktober 2024. Der Himmel zeigt sich überwiegend bedeckt, aber die Sorge vor Regen können wir weitestgehend beiseite schieben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.

Temperatur: Ein milder Tag erwartet uns

Mit milden Temperaturen gestaltet sich der heutige Tag angenehm. Uns erwarten Mindesttemperaturen von 18.75ºC und eine maximale Temperatur von 20.54ºC. Morgens können wir mit 18.88ºC rechnen, während das Thermometer mittags auf 20.21ºC klettert. Auch der Nachmittag bleibt mit 20.08ºC mild, bevor wir in eine Nacht mit 19.88ºC eintauchen.

Gefühlte Temperaturen: Wie das Thermometer fühlt

Nicht immer entspricht die gefühlte Temperatur den tatsächlichen Graden auf dem Thermometer. Um Ihnen ein realistisches Bild des Wetters zu vermitteln, beleuchten wir auch die gefühlten Temperaturen. So fühlt es sich morgens mit 18.96ºC etwas wärmer als tatsächlich an. Ähnlich zeigt sich das Bild tagsüber und am Nachmittag mit gefühlten 20.22ºC und 20.15ºC. Auch die Nacht fühlt sich mit 19.91ºC entspannt und angenehm an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Eckdaten

Was wäre eine vollständige Wetterprognose ohne einen Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind? Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist mit 74 % im mittleren Bereich. Den Wind können wir bei 2.12m/s in Richtung 307º spüren und auch die Böen belaufen sich auf moderate 1.73m/s.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Port d'Andratx und machen Sie das Beste aus dem heutigen Wetter. Halten Sie Ausschau nach der malerischen Wolkendecke, die sich heute mit einer 100%igen Abdeckung zeigt. Bleiben Sie mit uns für weitere Wetterupdates und Prognosen auf dem Laufenden. Schließlich ist es unser Job, Sie auf jedem Schritt Ihrer meteorologischen Reise zu begleiten!