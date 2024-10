Ein bewölkter Tag erwartet uns in Santanyí am 24. Oktober 2024. Trotz der Wolken werden jedoch weder Niederschläge erwartet, noch wird es zu kühl. Die Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Bereich. Die genauen Temperaturen, das "gefühlte" Wetter, sowie Details zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind, finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Temperaturen des Tages Den Tag in Santanyí werden wir mit angenehmen 17,58°C starten, welche im Laufe des Tages auf bis zu 21,46°C klettern werden. Am Nachmittag erwartet uns eine moderate Abkühlung auf 19,93°C. Wir beenden den Tag mit Temperaturen um die 18,89°C. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um die erwarteten tatsächlichen Temperaturen handelt. Gefühlte Temperaturen Das Thermometer zeigt nicht immer unsere tatsächliche Wahrnehmung der Temperatur an, insbesondere auf der schönen Insel Mallorca, wo die Brise und die Luftfeuchtigkeit unseren Wetterfühlsinn beeinflussen können. Daher finden wir es wichtig klarzustellen, dass trotz der Bewölkung, die gefühlte Temperatur morgens bei etwa 17,74°C liegen wird und im Tagesverlauf auf 21,44°C ansteigen wird. Nachmittags und abends fühlt es sich etwa 1 Grad wärmer als die gemessene Temperatur an, also um die 20,02°C und 19,03°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auf der technischen Seite sehen wir, dass der atmosphärische Druck stabil bei 1023 hPa bleibt, und die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 68%, normal für diese Jahreszeit. Eine leichte Brise von 2,85 m/s weht aus Richtung 25º, mit Böen von bis zu 3,18 m/s. Die Wolkendecke beträgt 100%, was der Prognose "bewölkt" entspricht, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, also kein Grund zur Sorge. Genießen Sie Ihren Tag in Santanyí!