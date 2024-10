Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie heute über das Wetter am 24. Oktober in Santa Ponsa informieren. Die Insel Mallorca ist für ihr angenehmes Klima bekannt, und auch an diesem Tag erwartet uns ein freundlicher Wettercharakter mit der Bedingung "nubes", was auf Spanisch "Wolken" bedeutet. Trotz der Wolkendecke gibt es jedoch keine Regenwahrscheinlichkeit, sodass Sie trockenen Fußes durch den Tag kommen werden.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf In den frühen Morgenstunden erwartet uns eine Temperatur von 17.52ºC. Wie wir das von Mallorca gewohnt sind, wird das Thermometer im Laufe des Tages auf angenehme 20.83ºC steigen. Lassen Sie sich jedoch nicht von der Mittagshitze überraschen, denn am Nachmittag nimmt die Temperatur leicht auf 19.81ºC ab. Für die späten Abendstunden prognostizieren wir eine Temparatur von 19.01ºC. Auch wenn es in der Nacht etwas abkühlen wird, bleibt es bei für Oktober typischen milden Temperaturen zwischen 17.42ºC bis 21.21ºC. Das gefühlte Wetter Durch die relative Luftfeuchtigkeit kann das tatsächliche Temperaturempfinden etwas von den gemessenen Werten abweichen. So kann es morgens trotz 17.52ºC etwas frischer mit 17.57ºC gefühlt werden, während wir tagsüber mit einer gefühlten Wärme von 20.77ºC rechnen. Im Laufe des Nachmittags wird das Wetter sich mit 19.86ºC gefühlt etwas abkühlen, in der Nacht schließlich erwarten wir ein Gefühl von 19.03ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Kein Wetterbericht ist vollständig ohne einen Blick auf die weiteren atmosphärischen Bedingungen. In Santa Ponsa herrscht ein Atmosphärendruck von 1024 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 69%. Sie werden also eine erfrischend feuchte Brise spüren, die Ihr Hautgefühl verbessern kann. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.32m/s aus Richtung 283º und kann in Böen bis zu 1.87m/s erreichen. Bitte beachten Sie, dass trotz der Wolkendecke von 100%, keine Niederschläge erwartet werden. Genießen Sie den Tag in Santa Ponsa!