In Cala Rajada, der malerischen Stadt im Osten von Mallorca, erwartet uns für den 24. Oktober 2024 ein Tag mit einer Wolkendecke von 100%. Trotz der Bewölkung lädt das Wetter mit Temperaturen zwischen 18.52ºC und 20.09ºC zu Spaziergängen entlang der Küste ein. Regnen wird es trotz der dichten Wolkendecke jedoch nicht, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Temperaturverlauf während des Tages

Der Morgen in Cala Rajada startet mit 18.57ºC und geht über in eine maximale Tagestemperatur von 19.96ºC. In den Nachmittagsstunden erleben wir eine leichte Abkühlung auf 19.71ºC und die Nacht kühlt sich weiter auf angenehme 19.2ºC ab.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Trotz der dichten Wolkendecke sind die gefühlten Temperaturen auf Mallorca angenehm mild. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 18.68ºC, tagsüber fühlt es sich wie 20ºC an. Nachmittags erleben wir eine leicht sinkende gefühlte Temperatur auf 19.77ºC. Abends und nachts liegt die gefühlte Temperatur bei 19.26ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1024 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%, was zu einem insgesamt angenehmen Klima in Cala Rajada beiträgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.63m/s aus Richtung 55º mit Böen von bis zu 2.64m/s. Trotz der anhaltenden Bewölkung wird es also nicht zu stürmisch.