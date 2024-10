Das Wetter in Cala Millor erscheint am 25. Oktober 2024 facettenreich - von milden Temperaturen bis zu leichtem Regen. Die Urlaubsidylle auf der schönen Insel Mallorca präsentiert sich an diesem Tag mit einer Wolkendecke von 35%, was die Sonne gelegentlich verdeckt, während eine Regenwahrscheinlichkeit von 39% die Einheimischen und Touristen gleichermaßen zur Vorsicht mahnt. Doch lassen Sie sich nicht entmutigen, denn die Temperaturen bleiben angenehm und laden dazu ein, die natürliche Schönheit dieser Region zu erkunden.

Tagesschwankungen der Temperaturen Die Temperaturen zeigen am 25. Oktober eine turbulente Dynamik, die sich zwischen der minimalen Temperatur von 17.64° und der maximalen Temperatur von 21.31°C bewegt. Der frühe Morgen begrüßt Sie mit erfrischenden 17.73°C bevor der Tag mit angenehmen 20.97°C aufwartet. Der Nachmittag bietet ein sanftes Absinken der Temperatur auf 20.23°C, während die Nacht nur ein geringes Maß an Abkühlung auf 19.55°C mit sich bringt. Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlfaktor des Klimas Die gefühlten Temperaturen, die das subjektive Empfinden gegenüber der klimatischen Bedingungen widerspiegeln, orientieren sich eng an die tatsächlich gemessenen Werte. Der Morgen startet mit ähnlichen 17.75°C, die weiter in den Tag hinein auf 20.98°C ansteigen. Der Nachmittag hält gefühlte Temperaturen von 20.35°C bereit und die Nacht rundet das Bild mit angenehm milden 19.65°C ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Interaktion der Elemente Ein normaler atmosphärischer Druck von 1018 hPa bestimmt das Bild des Tages und weist auf stabile klimatische Bedingungen hin. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 71% empfiehlt es sich, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um den Körper hydratisiert zu halten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.27 m/s aus Richtung 163° und kann in Böen bis zu 4.04 m/s erreichen - ideal für Wind- und Kitesurfer, die die mallorquinischen Wellen meistern möchten.