Willkommen zu unserem ausführlichen Wetterbericht zu Port d'Andratx am 25.Oktober 2024. Sollten Sie Planungen für diesen Tag haben, bekommen Sie hier einen detaillierten Einblick in die bevorstehenden Wetterbedingungen. Ein bewölkter Himmel ('nubes' in spanisch) wird erwartet und trotz der Wolken werden wir angenehme temperatures zwischen 19.1ºC und 20.94ºC haben.

Temperaturen durch den Tag Der Tag beginnt mit moderaten morgendlichen Temperaturen von 19.21ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Insel auf erwartete 20.55ºC am Mittag. Der Nachmittag bleibt konstant warm mit Temperaturen um 20.63ºC, und auch die Nacht bleibt mild, mit erwarteten 20.51ºC. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl gibt an, wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird. Morgens wird es sich anfühlen wie 19.33ºC. Über den Tag verteilt wird sich die gefühlte Temperatur auf 20.7ºC erhöhen. Am Nachmittag kann mit einem thermischen Gefühl von 20.89ºC gerechnet werden, und auch in der Nacht bleibt es stabil, bei 20.84ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der prognostizierte atmosphärische Druck für den 25. Oktober liegt bei 1018 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 78% - das bedeutet, dass trotz der Wolken keine Regen in der Prognose ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.58m/s aus Richtung 138º wehen, mit möglichen Böen bis zu 5.47m/s. Trotz der 91%igen Wolkendecke, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null. So bleibt uns ein angenehmer Herbsttag auf dieser wunderschönen spanischen Insel zu genießen. Auch wenn der Himmel bewölkt ist, wird das Wetter Sie sicher nicht davon abhalten, die Pracht von Port d'Andratx zu erleben. Genießen Sie Ihren Tag und lassen Sie sich vom mallorquinischen Wetter nicht irritieren!