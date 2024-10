Der heutige Tag in Santanyí verspricht ein Wettergeschehen, das geprägt sein wird von leichtem Regen und angenehmen Temperaturen. Die Höchsttemperaturen werden knapp über der 20-Grad-Marke liegen, während sich die nächtlichen Werte um die 20 Grad bewegen. Gleichzeitig wird der Wind in mäßiger Stärke aus südlicher Richtung wehen. Die Bewölkung nimmt im Tagesverlauf etwas zu, aber die Wahrscheinlichkeit für nennenswerten Regen bleibt mit 37 Prozent relativ niedrig.

Morgendliche bis abendliche Temperaturausblicke

Im Verlauf des Tages können wir leicht schwankende Temperaturen erwarten. Der Morgen beginnt mit erwarteten 18.09ºC und steigt auf angenehme 21.79ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20.27ºC ab und verharren in der Nacht bei rund 20.02ºC. Die Spannweite zwischen der minimalen und maximalen Temperatur liegt somit bei etwas mehr als 4 Grad.

Gefühlte Temperaturen über den Tag verteilt

Die gefühlten Temperaturen, die sich durch die relative Luftfeuchtigkeit und den Wind ergeben, liegen etwas über den tatsächlichen Werten. Im Laufe des Morgens fühlen sich die 18.09ºC wie 18.25ºC an. Tagsüber, wenn die Lufttemperatur auf 21.79ºC ansteigt, fühlt sie sich eher wie 21.93ºC an. Am Nachmittag und in der Nacht beträgt die gefühlte Temperatur jeweils 20.42ºC und 20.14ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Der atmosphärische Druck beträgt den Prognosen zufolge 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 73 Prozent liegen wird - ideale Bedingungen für alle, die eine hohe Luftfeuchtigkeit bevorzugen. Der Wind wird mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 3.39 m/s aus Richtung 176º wehen - das entspricht einer südlichen Ausrichtung. Zudem sind Böen mit einer Geschwindigkeit von 3.19 m/s zu erwarten.