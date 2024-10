Heute blicken wir auf das Wetter in Santa Ponsa, einem malerischen Ort auf der schönen Insel Mallorca. Das Wetter zeigt sich von seiner bewölkten, aber gemäßigten Seite. Der Himmel über Santa Ponsa ist überwiegend bewölkt, jedoch ist mit Null Prozent Regenwahrscheinlichkeit kein Niederschlag zu erwarten. Die Temperaturen sind angenehm mild und bewegen sich in einer moderaten Spanne. Die Wetterbedingungen bieten geradezu perfekte Voraussetzungen für Herbstspaziergänge entlang des Meeres.

Die Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit dem Thermometer: Die minimale Temperatur für den heutigen Tag wird 17,81ºC betragen, während das Quecksilber im Laufe des Tages auf bis zu 21,3ºC ansteigen wird. Morgens starten wir bei einer Temperatur von 17,96ºC. Über den Tag verteilt erwarten uns durchschnittlich 20,82ºC, am Nachmittag vorzugsweise 20,12ºC und in den späten Stunden eine Nachttemperatur von 19,65ºC.

Gefühlte Temperaturen und thermische Bedingungen

Wenn wir uns anschauen, wie effektiv die Temperaturen empfunden werden, so können wir folgende Werte festhalten: Morgens fühlt es sich an, als läge die Temperatur bei 18,03ºC. Im Laufe des Tages bleibt dieses Gefühl relativ stabil. Tagsüber empfinden wir die Temperatur als 20,89ºC, am Nachmittag 20,35ºC und in der Nacht wird es auf 19,94ºC abfallen. Trotz der Bewölkung kann der Tag also als durchaus mild beschrieben werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu anderen relevanten meteorologischen Aspekten: Der atmosphärische Druck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 74 Prozent. Ein klarer Beweis dafür, dass die Luft heute angenehm frisch ist. Der Wind nimmt eine Geschwindigkeit von 3,47m/s in Richtung 128º auf, mit Böen, die bis zu 4,23m/s erreichen können. Trotz der Bewölkung zeichnet sich der Tag in Santa Ponsa also durch eine gewisse Frische und Lebhaftigkeit aus.

Die malerische Kulisse von Santa Ponsa ist heute von einer dichten Wolkendecke umschlungen, die zu 80 Prozent den Himmel bedeckt. Je nach Sichtweise kann dies entweder der perfekte Hintergrund für melancholische Spaziergänge am Strand oder aber eine traumhafte Kulisse für entspannte Cafeteria-Besuche sein. Genießen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa, und bleiben Sie gesund!