Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Wetterbericht. Wir präsentieren Ihnen detallierte Informationen zum Wetter in Alcúdia für den 26. Oktober 2024. Wir beobachten leichten Regen und milde Oktober-Temperaturen, die den Herbst auf Mallorca unverwechselbar machen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Wir erwarten heute eine Mindesttemperatur von 17,16°C und eine Höchsttemperatur von 22,35°C. Beginnen wird der Tag mit 18,73°C am Morgen. Es wird erwartet, dass sich die Temperatur im Laufe des Tages auf 22,35°C erhöht, bevor sie am Nachmittag leicht auf 18,91°C abkühlt. Die Nacht bringt uns dann Kühle mit 17,16°C.

Gefühlte Temperaturen: Ein thermisches Erlebnis

Das Thermometer zeigt uns nicht immer, wie wir die Temperaturen tatsächlich wahrnehmen. Die gefühlt Temperatur oder das Thermische Gefühl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise Wind und Feuchtigkeit. Am Morgen werden Sie daher 18,96°C spüren, am Tag 22,21°C, am Nachmittag 18,87°C und in der Nacht wird es sich anfühlen wie 16,76°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere wichtige Faktoren

Unsere Wetterstation misst für den heutigen Tag einen Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeitsrate von 60%. Auf Mallorca kommt der Wind meist vom Meer her und beeinflusst entscheidend das lokale Klima. Wir rechnen heute mit mäßig starkem Wind von 5.84 m/s aus 251º-Richtung und Böen von bis zu 8.16 m/s. Die Wolkendecke, die uns heute auf dem Himmel erwartet, wird etwa 68% betragen. Trotz des leichten Regens, besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Behalten Sie also stets Ihren Regenschirm griffbereit. Vielen Dank für das Vertrauen in unsere Wetterinformationen. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Wetterbericht!