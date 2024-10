Wenn Sie am 26. Oktober 2024 in Port d'Andratx am atemberaubenden Hafen spazieren gehen oder in den idyllischen Hügeln wandern möchten, sollten Sie unbedingt einen Regenschirm mitnehmen. Die Wetterprognose für diesen Tag verspricht mäßigen Regen. Trotz der erwarteten Niederschläge werden die Temperaturen jedoch gemäßigt bleiben, ideal für all jene, die auch bei regnerischem Wetter gerne im Freien unterwegs sind.

Temperaturen im Verlauf des Tages Die niedrigste erwartete Temperatur wird 18.77ºC am Tag sein und die höchste wird 20.41ºC betragen. Am Morgen können Sie mit Temperaturen um die 20.07ºC rechnen, während sie am Nachmittag auf etwa 19.3ºC fallen werden. In der Nacht bleiben sie bei gemäßigten 19.12ºC. Gefühlte Temperaturen Trotz der Regenschauer wird das thermische Gefühl während des Tages relativ konstant bleiben. Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 20.4ºC verspüren und tagsüber wird es sich auf 18.82ºC abkühlen. Am Nachmittag erwarten Sie ähnliche Werte mit 18.88ºC und nachts rund 18.78ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wenn Sie sich über weitergehende Wetterbedingungen informieren möchten, hier sind zusätzliche Details: Der Atmosphärendruck liegt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist mit 81 Prozent recht hoch – typisch für einen regnerischen Tag auf Mallorca. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.4m/s in Richtung 212º und es sind Böen von bis zu 11.6m/s zu erwarten. Das gesamte Wettergeschehen spielt sich vor einer dichten Wolkendecke von 91% ab und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt morgen satte 100 Prozent. Um es kurz zu machen: Ein eher nasser, aber gemäßigter Tag erwartet Sie in Port d'Andratx, das oft als einer der schönsten Flecken Mallorcas bezeichnet wird. Sorgen Sie also dafür, dass Sie vorbereitet sind und lassen Sie den Regen den Spaß nicht verderben!