Die Bewohner von Santanyí können sich in den kommenden Tagen trotz Herbst auf mildes Wetter einstellen, allerdings mit leichten Regenschauern. Das Thermometer wird mäßige Werte anzeigen, denn die Temperaturen bewegen sich zwischen 17,55ºC und 21,62ºC. Kühhle Morgende und lauwarme Nachmittage begleiten den überwiegend bewölkten Tag mit einer Wolkendecke von 81%. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der Wetterbedingungen für Santanyí am 26. Oktober.

Grad für Grad: Die Temperaturen am 26. Oktober

Nach einem morgendlichen Start mit 19,69ºC steigt die Quecksilbersäule bis zum Mittag auf 20,95ºC an. Erwarten Sie allerdings einen kleinen Abfall an diesem Herbstnachmittag mit einer Temperatur von 18,89ºC und eine nächtliche Abkühlung bis zu 17,55ºC. Da sollten Leichter Mantel oder die Jacke nicht fehlen.

Wie wir es fühlen: Die gefühlten Temperaturen

Wie das Wetter tatsächlich “wahrgenommen” wird, kann oft anders sein. Unser Körpergefühl morgens liegt bei etwa 19,93ºC, tagsüber bei 20,82ºC und nachmittags bei 18,9ºC. Nach Sonnenuntergang lässt die Temperatur wieder nach, wir fühlen uns, als ob es 16,95ºC wären. So passt sich unser Körper an die frischen und feuchten Abende an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Wetterfaktoren

In der atmosphärischen Druckanlage halten wir einen stabilen Druck von 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%, also sollten Sie bereit sein, sich ein wenig schwül zu fühlen, vor allem mit der leichten Brise von 7.99m/s, die aus Richtung 266º weht. Und seien Sie gewappnet für Windböen von bis zu 10.26m/s, die durch die Straßen rasen können. Durch das stetige Wehen des Windes können sich Bäume und Blätter rhythmisch wiegen und einen Hauch von Herbstmagie in die Luft zaubern.

Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Chance auf Regen 100% beträgt. Es wird empfohlen, immer einen Regenschirm bei sich zu haben und sich entsprechend zu kleiden, um trocken zu bleiben. Denken Sie immer daran, dass das richtige Outfit Ihnen hilft, den Herbstregen zu genießen.