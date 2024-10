Das Wetter in Santa Ponsa zeigt sich heute, am 26. Oktober 2024, unter einem wechselhaften Motiv. Mit mäßigem Regen und behaglichen Temperaturen lädt der Tag ein, das Tröpfeln auf den Dächern und Straßen zu genießen, während man sich in gemütlichen Innenräumen aufhält. Die maximale Temperatur liegt heute bei angenehmen 20.25ºC, während das Thermometer auf ein Minimum von 18.03ºC sinkt.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf Beginnen wir den Tag mit einer erwarteten Morgen-Temperatur von 19.13ºC, gefolgt von einer leichten Abschwächung auf 18.87ºC während des Tages. Wenn der Nachmittag hereinbricht, sinkt die Temperatur weiter auf 18.35ºC und kühlt sich in der Nacht auf 18.11ºC ab. Gefühlte Temperaturen Trotz der abkühlenden Temperaturen wird das Gefühl der Kühle durch die hohe Luftfeuchtigkeit und den Wind gefiltert. Das thermische Empfinden soll den ganzen Tag über relativ stabil bleiben, mit 19.42ºC am Morgen, 18.85ºC am Tag, 18.04ºC am Nachmittag und 17.73ºC in der Nacht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck bleibt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 78%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.89m/s aus Richtung 224º und erzeugt dabei Böen von bis zu 10.5m/s, die durch die Straßen von Santa Ponsa fegen. In Kombination mit einer Wolkendecke von 84% gibt es eine 100%ige Chance auf Regen. Bereiten Sie sich also darauf vor, Ihre Regenmäntel und Regenschirme herauszuholen und genießen Sie die regnerische Atmosphäre von Santa Ponsa.