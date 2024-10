Willkommen zu einem weiteren Wetterbericht für einen der schönsten Orte auf Mallorca - Cala Rajada. Am 26. Oktober 2024 erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen, einer leichten Wolkendecke und milden Temperaturen. Tauchen wir tiefer in die Details ein und sehen wir, was der Wettergott für uns in petto hat.

Temperaturen Uns erwartet ein Tag mit gemäßigten Temperaturen. Die prognostizierte Mindesttemperatur liegt bei angenehmen 17.41ºC, während die Höchsttemperatur auf 22.14ºC steigen soll. Der Tag beginnt mit 19.72ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf 21.78ºC, bevor sie am Nachmittag wieder auf etwa 19.64ºC abkühlt. In der Nacht können wir mit kühleren 17.41ºC rechnen. Gefühlte Temperaturen Trotz der vorhergesagten Temperaturen kann das Thermometer uns manchmal täuschen. Die gefühlte Temperatur, die eine Mischung aus Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit ist, bietet oft ein realistischeres Bild. Morgens wird es sich wie 19.99ºC anfühlen, tagsüber steigt es leicht auf 21.68ºC, nachmittags fällt es auf 19.59ºC und in der Nacht fühlt es sich wie 16.98ºC an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die weiteren Wettermessgrößen. Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64% bleibt Cala Rajada im grünen Bereich. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.22m/s aus dem Süden (182º), mit gelegentlichen Böen von bis zu 9.08m/s. Die Wolkendecke wird voraussichtlich 62% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt leider bei 100%, so dass Gäste und Einheimische ihre Pläne entsprechend anpassen sollten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 26. Oktober ein etwas nasser, aber angenehmer Tag in Cala Rajada sein wird. Halten Sie also Ihren Regenschirm bereit und genießen Sie dennoch den milden Herbst auf Mallorca.