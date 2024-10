Die Insel Mallorca bietet heute, den 27. Oktober 2024, ein gemischtes Bild. Während der Himmel mit einer Wolkendecke zu 52% bedeckt ist und die Regenwahrscheinlichkeit bei 49% liegt, können wir doch eine gewisse Milderung der Temperaturen erwarten. Der besondere Charme der Insel, kombiniert mit diesen Wetterbedingungen, bringt eine gute Gelegenheit mit sich, die weniger sonnige, dennoch einladende Seite Mallorcas kennenzulernen.

Temperaturrang

Die Temperaturen am heutigen Tag werden sich zwischen 14.46ºC und 20.56ºC bewegen. Am Morgen erwartet uns ein kühlreizendes 14.53ºC, während am Nachmittag die Temperatur auf angenehme 18.93ºC ansteigt. In den Abendstunden können Sie eine sanfte Abkühlung auf 17.6ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der gemeldeten Temperaturen ist das thermische Gefühl für den heutigen Tag leicht unterschiedlich. Am Morgen wird es sich eher wie 13.63ºC anfühlen und tagsüber wird es sich auf etwa 19.92ºC erheben. Am Nachmittag wird das Gefühl einer Temperatur von 18.42ºC erlebt, während in der Nacht die gefühlte Temperatur etwa 17.35ºC beträgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so befinden wir uns bei 1018 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 48%. Der Wind weht mit 5.36m/s aus Richtung 148º und wird in Böen Spitzen von bis zu 9.58m/s erreichen. Ein leichter, frischer Tag also, ideal für lange Spaziergänge oder das Entdecken der reichen Natur der Insel Mallorca.