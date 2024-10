Am kommenden Sonntag erwartet die Bewohner und Besucher von Sóller ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel, dabei bleiben die Temperaturen erfreulich mild. Die Wetterbedingungen sind ideal für Outdoor-Aktivitäten, sei es eine Wanderung durch die beeindruckende Berglandschaft oder ein gemütlicher Stadtbummel durch die malerischen Gassen des Ortes. Lassen Sie uns genauer auf die Details der Wetterprognose eingehen.

Die Temperaturentwicklung: Vom kühlen Morgen bis zur angenehm warmen Mittagszeit

Der Tag in Sóller beginnt mit einer morgendlichen Temperatur von 14.06ºC. Im Tagesverlauf beträgt die Maximaltemperatur 19.77ºC am Nachmittag. Ein wenig abkühlen wird es dann am späten Nachmittag mit einer Temperatur von 17.8ºC. Nach Sonnenuntergang erwartet uns eine angenehme Nacht mit 16.82ºC. Die Temperaturen bewegen sich also in einem sehr angenehmen Bereich zwischen 13.97ºC und 20.1ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlklima für den ganzen Tag

Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich empfunden wird, liegt am Morgen bei etwa 13.19ºC. Im Laufe des Tages wird es sich tagsüber wie etwa 19.06ºC anfühlen, nachmittags wie 17.23ºC und nachts dann wie angenehme 16.59ºC. Damit ist das Wetter ideal für alle Arten von Aktivitäten, ohne dass man sich zu warm oder zu kühl fühlen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frische Brise bei optimalen Bedingungen

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und schafft damit beste Voraussetzungen für einen stabilen Herbsttag. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 48%, was eine frische und angenehme Atmosphäre bewirkt. Auch der Wind trägt dazu bei: Mit einer Geschwindigkeit von 3.47m/s und Böen von bis zu 5.95m/s kommt er aus der Richtung 92º, also aus Osten. Die Wolkendecke wird 55% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 1% sehr gering, also alles in allem ein sehr angenehmer Herbsttag auf unserer schönen Insel.