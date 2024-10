Nach einem goldenen Oktober am Mittelmeer zeigt sich das Wetter in Cala Millor auf Mallorca unberechenbar. Der Himmel bleibt bedeckt. Die Wolken tauchen die wunderschöne Küstenlandschaft am Tag in ein mysteriöses Licht. Doch, bleiben Sie gelassen, denn trotz der leicht düsteren Atmosphäre bleiben die Temperaturen ausgesprochen angenehm.

Temperatur Liquidität: Minimalste Abweichung Die Temperaturen in Cala Millor bewegen sich das ganze Jahr über in einem angenehmen Bereich und der 27. Oktober 2024 ist da keine Ausnahme. Die Temperaturen liegen zwischen 16.44ºC und 19.5ºC, was somit nahezu ein Optimum für Outdoor-Aktivitäten ist. Der frühe Vogel darf sich auf etwa 16.57ºC am Morgen freuen, während die tagsüber gemessenen Temperaturen auf rund 19.02ºC steigen. Auch der Nachmittag lässt mit etwa 18.75ºC kaum Spielraum für einen Pullover. Der Abend präsentiert sich mit etwa 19.15ºC als perfekter Ausklang des Tages. Das Thermische Gefühl: Wahrgenommene Wärme Um sich auf das Wetter einzustellen, sind nicht nur die tatsächlichen Temperaturen entscheidend, sondern auch die gefühlte Temperatur. Der Morgen startet mit etwa 15.74ºC, wärmt sich tagsüber auf gemütliche 18.39ºC auf und pendelt sich am Nachmittag bei 18.3ºC ein. Diese angenehm milden Temperaturen bleiben erhalten und begrüßen die Nacht mit ca. 19.08ºC. Atmosphärische Fakten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Beim Blick auf die Atmosphäre stellen wir fest, dass der Luftdruck bei 1019 hPa liegt, ein relativ normaler Wert. Hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit zeigt sich ein Bild von 54%, was sich in einem ausgeglichenen Klima bemerkbar macht. Besonders für Urlauber, die lange Spaziergänge am Strand planen, ist das eine willkommene Nachricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.55m/s aus einer Richtung von 73º und mit Böen, die eine Geschwindigkeit von 8.56m/s erreichen können. Schließlich wird der Tag von einer Wolkendecke zu 100% überdacht, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt glücklicherweise bei 0. Cala Millor empfängt uns also mit einem wechselhaften, aber milden und trockenen Wettergeschehen, dass keinen Raum für Enttäuschungen lässt. Nutzen Sie diesen Tag, um die Schönheit dieses wundervollen Ortes zu entdecken!