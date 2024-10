Liebe Einwohner von Santanyí und Besucher – es steht uns ein regnerischer Tag bevor. Haben Sie Ihre Regenschirme bereit, denn wir erwarten leichten Regen mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 20%. Lassen Sie sich von den leicht bedeckten Wolken, die 96% des Himmels bedecken, nicht täuschen. Aber keine Sorge, trotz des erwarteten Regens bleiben unsere Temperaturen angenehm und liegen zwischen 16 und 20°C.

Die Temperaturdetails

Wie ist der Tag aufgeteilt? Am Morgen beginnen wir mit frischen 16,8°C, steigen mittags auf 19,63°C, erleben am Nachmittag ein kleines Sinken auf 19,05°C und beenden den Abend mit angenehm milden 19,58°C. Mit solchen Wetterbedingungen ist es zweifellos ein guter Tag, um den Regenschirm unter den Arm zu klemmen und die Stadt zu genießen - vielleicht in einem gemütlichen Café oder beim Besuch eines der lokalen Museen.

Das gefühlte Thermometer

Und wie fühlt es sich wirklich an? Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 15,89°C, tagsüber bei 19,06°C, am Nachmittag bei 18,66°C und in der Nacht bei 19,53°C. Erwarten Sie also keine großen Überraschungen zwischen der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur, da beide im gleichen Bereich liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei moderaten 1019 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%, was für eine angenehme Feuchtigkeitsbalance sorgt. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 7,29 m/s aus Richtung 68° begleiten und die Böen können zu Spitzenzeiten 10,12 m/s erreichen. Bitte beachten Sie, dass diese Winde stark genug sind, um lose Gegenstände zu transportieren, also stellen Sie sicher, dass Ihre Sachen gut gesichert sind.

Lassen Sie sich von einem klein wenig Regen nicht aufhalten, machen Sie das Beste aus dem Tag und lassen Sie Ihre Aktivitäten nicht stören. Vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht und bleiben Sie sicher da draußen!