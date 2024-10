Wir begrüßen Sie zu unserem Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca, 27. Oktober 2024. Für diejenigen, die einen Tag unter den Wolken bevorzugen, wird es ein angenehmer Tag, mit leichtem Regen und frischem Wetter. Morgens erwarten wir Temperaturen um 16,88ºC, tagsüber werden diese auf 19,96ºC ansteigen, während sie am Nachmittag auf 19,18ºC und nachts auf 18,11ºC fallen.

Temperaturdetails

In den frühen Morgenstunden bietet der Tag uns einen milden Start mit Temperaturen um 16,88ºC. Während des Tages erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt bei 19,96ºC, und wir können einen spürbaren Rückgang auf 19,18ºC am Nachmittag beobachten. Abends werden wir einen weiteren leichten Rückgang auf 18,11ºC feststellen, was einen frischen und angenehmen Abend verspricht.

Gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur ist besonders für diejenigen interessant, die empfindlich auf Kälte reagieren. Morgens wird die gefühlte Temperatur um 16,01ºC liegen, tagsüber wird sie auf 19,4ºC steigen, am Nachmittag wird sie leicht auf 18,8ºC fallen und in der Nacht werden Sie eine Temperatur von etwa 17,93ºC empfinden. Trotz des Niederschlags bleibt die Temperatur in Santa Ponsa angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt möchten wir auf den Atmosphärendruck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 53% hinweisen. Diese Werte weisen auf ein eher mildes Wetter hin. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,39 m/s aus Richtung 95º wehen, mit Böen von bis zu 10,84 m/s. Daher wird es ein Tag mit mäßigen Winden sein. Die Wolkendecke beträgt 66% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 76% relativ hoch, so dass wir uns auf einen leicht regnerischen Tag einstellen können.

Verpassen Sie nicht unseren nächsten Wetterbericht, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und Ihren Tag bestens zu planen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Santa Ponsa!