Der bewölkte Himmel wird den Bewohnern und Besuchern von Cala Rajada am 27. Oktober 2024 eine angenehm kühle Brise bescheren. Bei optimalen Bedingungen sind jedoch keine Niederschläge in Sicht und die Temperaturen liegen den ganzen Tag über angenehm zwischen knapp 17 und 20 Grad Celsius. Wenn Sie also Ihren Tag in Cala Rajada planen, können Sie sich auf einen milden und entspannten Tag freuen!

Temperaturen: Herbstliches Wetter trotz spanischer Sonne Die niedrigste registrierte Temperatur für den Tag beträgt 17.18ºC, während die höchste Temperatur auf 19.86ºC ansteigen wird. Der Morgen beginnt mit gemäßigten 17.53ºC. Der Tag erreicht seinen Höhepunkt mit 19.44ºC und wird zum Nachmittag hin kaum abkühlen, mit einer Vorhersage von 19.28ºC. Die Nacht wird mit 19.73ºC nicht wesentlich kühler sein. Gefühlte Temperaturen: fast wie im Frühling Was genau können wir erwarten, wenn es um die gefühlte Temperatur geht? Nun, der Morgen fühlt sich mit 16.8ºC ein wenig kühler an als es tatsächlich ist, und auch während des Tages wird dies mit 18.88ºC so bleiben. Der Nachmittag bietet ein ähnliches Bild mit 18.86ºC und die Nacht wird sich bei gefühlten 19.69ºC angenehm mild anfühlen. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: ein trockener Wind weht Der Atmosphärendruck wird stabil bei 1019 hPa bleiben und die Luftfeuchtigkeit bei 55% liegen. Der Wind ist mit einer Geschwindigkeit von 6.82m/s aus Richtung 73º sicherlich zu spüren und Böen können sogar auf bis zu 8.44m/s ansteigen. Trotz der 100%igen Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit bei einem klaren 0%, was erneut eine mögliche Dürregefahr unterstreicht. Ausgerüstet mit diesen Details können Sie bestens für den Tag in Cala Rajada planen. Denken Sie daran: Nur weil die Sonne sich hinter den Wolken versteckt, bedeutet das nicht, dass Sie auf Sonnenschutz verzichten sollten - die mallorquinische Sonne ist stärker als Sie denken!