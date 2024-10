Den Bewohnern und Besuchern des idyllischen Städtchens Sóller auf Mallorca steht ein Tag mit leichtem Regen und gemäßigten Temperaturen bevor. Mit einer Mindesttemperatur von 15,74°C und einer Höchsttemperatur von 22,22°C begleitet ein feuchtes und doch relativ warmes Wetter eher spätoktoberliche Stimmung. Die Wolkendecke bleibt dicht bei 100% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt hoch bei 94%, wodurch sich der Himmel über Sóller größtenteils grau präsentieren wird.

Temperaturen in Sóller

Der Frühling des Tages beginnt in Sóller bei milden 16,51°C. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 21,42°C an, bevor es am Nachmittag auf 19,24°C abfällt. Und während die Sonne in der Nacht untergeht, erwartet die Einwohner Sóllers eine gleichbleibende Temperatur von 18,24°C.

Gefühlte Temperatur in Sóller

Trotz der Regenstimmung und der grauen Himmel wird der Morgen in Sóller bei einer Körperempfindungstemperatur von 16,41°C recht angenehm sein. Mit dem Höhepunkt der Tageshitze fühlt sich die Temperatur auf 21,5°C erhöht an, die bis zum Nachmittag auf 19,6°C abfällt und mit 18,55°C während der kalten Nachtstunden fortgesetzt wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller

Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit 72%. Diese feuchten Bedingungen sind für den prognostizierten leichten Regen typisch. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,43 m/s in einer Richtung von 63º und Böen können eine Spitzenstärke von bis zu 7,81 m/s erreichen. Diese relativ milden Windgeschwindigkeiten sind typisch für das Wetter auf Mallorca und sollten von Bewohnern und Besuchern gleichermaßen als Teil des inseltypischen Wetters akzeptiert werden.