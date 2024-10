Willkommen zurück zu unserem täglichen Wetterupdate für die wunderschöne mediterrane Region von Cala Millor auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca. Der heutige 28. Oktober 2024 beschert uns einen Tag mit sporadischem leichtem Regen, begleitet von angenehmen Temperaturen, die perfekt für eine gemütliche Tasse Kaffee oder Tee bei der Beobachtung der verträumten Regentropfen sind, die leise auf das azurblaue Mittelmeer fallen.

Morgendämmerung bis Monduntergang - Unsere Temperaturprognosen

Die Thermometer in Cala Millor werden heute ein angenehmes Temperaturspektrum von minimalen 18.5ºC bis zu maximalen 21.99ºC anzeigen. Am Morgen begrüßt uns der Tag mit einer Temperatur von 18.53ºC. Diese steigt dann voraussichtlich auf 21.64ºC zur Mittagszeit an, bevor sie am Nachmittag auf moderaten 20.32ºC abfällt. Die dämmrige Nacht wird uns bei einer Temperatur von 19.95ºC willkommen heißen.

Die warme Umarmung - Gefühlte Temperaturen

Das menschliche Thermometer, welche die gefühlte Temperatur misst, wird sehr ähnliche Werte anzeigen. Morgens werden Sie ein Thermometergefühl von erträglich kalten 18.61ºC erleben, das sich am Tag auf angenehm warme 21.79ºC erwärmt. Am Nachmittag können Sie einen leichten Rückgang auf 20.78ºC erwarten, bevor das Thermometergefühl uns in die Nacht mit einem Wert von 20.35ºC führt.

Weitere Einblicke - Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen gestalten sich ebenfalls stabil. Beobachter können einen Atmosphärendruck von 1020 hPa erwarten, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 74%. Der Wind in Cala Millor wird voraussichtlich eine Geschwindigkeit von 6.18m/s in 64º Richtung erreichen, mit möglichen Böen von bis zu 8.31m/s. Das Ganze wird begleitet von einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, die dem heutigen Wetter ein leicht melancholisches, dennoch in seiner eigenen Weise bemerkenswertes Flair verleiht. Bleiben Sie trocken und genießen Sie trotzdem die natürliche Schönheit, die Cala Millor selbst an einem Regentag zu bieten hat.