Die malerische Gemeinde Port d'Andratx in Mallorca wird einen gemäßigten Herbsttag erleben, geprägt von mäßigem Regen. Wie die neueste Prognose zeigt, überzieht eine 100-prozentige Wolkendecke den Himmel mit einer beeindruckenden Regenwahrscheinlichkeit von 98 Prozent – ein stimmiges Bild für die herbstlichen Schattierungen auf der Insel.

Temperaturen: Von kühlen Morgengrüßen zu milden Nachmittagswerten

Die Temperaturen in Port d'Andratx starten milde bei etwa 18.46ºC in der Frühe. Sie klettern tagsüber auf angenehme 21.63ºC und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 22.09ºC. Später in der Nacht erwartet uns ein noch immer warmer Wert von rund 20.34ºC.

Gefühlte Temperaturen: Herbstliche Wärme trotz Regen

Trotz des mäßigen Regens bietet der Tag durchaus angenehme Temperaturen. Das thermische Gefühl wird am Morgen etwa 18.37ºC betragen, während es im Laufe des Tages auf beachtliche 21.68ºC ansteigt und am Nachmittag sogar auf 22.34ºC klettert. Nachts droppt es zwar ein wenig, bleibt jedoch bei milden 20.68ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Herbstlicher Charakter durch und durch

Die atmosphärischen Bedingungen für den Tag deutet auch auf den Herbst. Ein atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent gelten als Kennzeichen für das wetterbedingte Ambiente. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 7.08m/s und kommt aus Richtung 54º, mit Windböen, die bis zu 10.25m/s erreichen können. Das prägt einen Tag, der ebenso beruhigend wie belebend ist.