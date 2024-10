Liebe Leserinnen und Leser, heute berichten wir Ihnen aus dem Herzen des Mittelmeers, aus Santa Ponsa auf Mallorca. Am 28. Oktober 2024 erwartet uns ein Tag mit mäßigem Regen, doch die Temperaturen bleiben mild. Der Herbst zeigt sich also von seiner maritimen Seite, indem er uns eine kühle Brise und gleichzeitig eine wärmende Sonne schenkt.

Temperaturdaten: Von mild bis warm

Der Tag startet mit angenehmen 17.61ºC am Morgen. Doch das Thermometer wird mit Fortschreiten des Tages steigen und am Tag die maximalen 22.32ºC erreichen. Am Nachmittag geht die Temperatur leicht auf 21.3ºC zurück, während die Nacht uns mit milden 19.35ºC beglücken wird.

Gefühlte Temperaturen: Komfortabel trotz Regen

Trotz des mäßigen Regens verspricht das Thermometer ein behagliches Klima. Mit gefühlten 17.49ºC am Morgen und 22.33ºC tagsüber, bewegen wir uns in einer Komfortzone. Auch am Nachmittag und in der Nacht bleiben die gefühlten Temperaturen mit 21.5ºC respektive 19.72ºC in einem angenehmen Bereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Herbstliche Verhältnisse

Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%. Gepaart mit einem Wind, der mit 6.74m/s aus einer Richtung von 49º weht, kündigt sich ein herbstlicher Tag an. Böen von 10.51m/s werden uns die Frische des Meeres in die Nase wehen. Aber keine Sorge, unsere Insel ist auf diese Bedingungen gut vorbereitet.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass der Himmel durch eine vollständig bedeckte Wolkendecke gekennzeichnet sein wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 99% liegt. Nun, meine lieben Leserinnen und Leser, trotz des mäßigen Regens, lassen Sie uns den Tag genießen und das Beste aus dem Wetter herausholen. Wie wir auf Mallorca zu sagen pflegen: "No hay mal que por bien no venga" – es gibt kein Übel, dass nicht auch sein Gutes hat.