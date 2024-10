Obwohl wir Ende Oktober haben, schenkt uns das Wetter in Cala Rajada immer noch Temperaturen, die zum Verweilen einladen. Doch das Thermometer allein verrät nicht die ganze Geschichte - ein leichter Regen wird heute erwartet und schafft eine ganz besondere, erfrischende Atmosphäre auf der sonst so sonnenverwöhnten Insel Mallorca.

Moderate Temperaturen laden zum Verweilen ein

Die Temperaturen bleiben trotz des grauen Himmels angenehm mild. Der Morgen beginnt mit einer Temperatur von rund 19.27ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf bis zu 21.93ºC. Am Nachmittag liegen die Werte bei etwa 20.77ºC und selbst in der Nacht bleibt es mit 20.39ºC angenehm warm.

Gefühlte Temperaturen leicht über den tatsächlichen Werten

Die gefühlte Temperatur liegt tagsüber etwas über den tatsächlichen Temperaturen, was den Tag noch angenehmer macht. Morgens fühlt es sich an wie etwa 19.39ºC, am Tag steigen die gefühlten Werte auf 21.79ºC und am Nachmittag bei etwa 21.25ºC. In der Nacht kühlt sich die gefühlte Temperatur auf rund 20.78ºC ab.

Gute Luftdruckwerte und leichte Böen

Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 78%. Ein leichter Wind von 6.39m/s weht dabei aus Richtung 67º und kann in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 8.08m/s erreichen. Trotz der Bedeckung von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, sind die Bedingungen immer noch angenehm.

Insgesamt scheint der Herbst auf Mallorca, genauer gesagt in Cala Rajada, seinem Ruf gerecht zu werden. Ob trotz des Regens oder gerade deswegen - dieser Ort hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Besonders jetzt im Herbst, wenn der Trubel langsam nachlässt und man die Insel mit all ihren Facetten in Ruhe genießen kann.