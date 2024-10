Das Wetter in Palma zeigt sich am 29. Oktober 2024 von seiner unentschlossenen Seite. Die Bedingungen sind von "nubes" gekennzeichnet, also ist ein bedeckter Himmel zu erwarten. Obwohl die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt, wird es muschelig mit einer Wolkendecke von 100%. Trotzdem bleibt die Temperatur angenehm.

Die prognostizierten Temperaturen

Die Temperaturen in der Hauptstadt der beliebten Urlaubsinsel Mallorca bleiben angenehm mild. Mit einer minimalen Temperatur von 18.73ºC und einer maximalen Temperatur von 22.44ºC ist für alle etwas dabei. Morgens können Sie mit etwa 19.31ºC rechnen, während der Tag einen Höchstwert von 21.84ºC bringt. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf 20.54ºC ab, bevor es in der Nacht wieder auf 20.81ºC ansteigt.

Die gefühlten Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, spielt auch das thermische Gefühl eine wichtige Rolle. Am Morgen wird es sich wie etwa 19.75ºC anfühlen. Am Tag steigen die gefühlten Temperaturen auf 22.25ºC, bevor sie am Nachmittag auf 20.92ºC abfallen. In der Nacht können Sie mit einer gefühlten Temperatur von rund 21.19ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beläuft sich auf 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 83%. Der Wind weht mit 8.26m/s aus Richtung 81º und kann in Böen auf bis zu 14.31m/s ansteigen. Trotz des bedeckten Himmels erwarten wir also einen ziemlich frischen Wind.

Übrigens, die Liebe zum Detail und Genauigkeit ist unser Markenzeichen als lokale Meteorologen. Vertrauen Sie daher auf uns für die zuverlässigsten und genauesten Wetterinformationen in Palma. Bleiben Sie wetterfest!