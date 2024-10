Eine frische Brise weht durch die Straßen von Alcúdia am 29. Oktober. Die Einheimischen und Besucher erwartet leichter Regen und dadurch eine angenehme Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen. Tauchen Sie mit uns in die Details der Wetteraussichten ein und erfahren Sie, was der Tag in diesem schönen Küstenort für Sie bereithält.

Temperaturen: milde Wärme trotz Regen Der Tag startet mit milden Temperaturen um 20.59ºC am Morgen. Das Thermometer steigt auf angenehme 21.29ºC am Tag und sinkt am Nachmittag leicht auf 20.68ºC. Auch in der Nacht bleibt es mit 20.9ºC angenehm mild. Die Minimaltemperatur beträgt 19.86ºC und das Maximum 21.39ºC. Der Oktober zeigt sich von seiner besten Seite. Gefühlte Temperaturen: Frische Herbstluft Obwohl der Himmel mit einer Wolkendecke von 92% bedeckt ist, vermitteln die gefühlten Temperaturen ein angenehmes Klima. Morgens fühlt es sich bei 21.13ºC angenehm frühlingshaft an, tagsüber steigt diese auf 21.77ºC. Nachmittags sinkt das gefühlte Thermometer auf 21.18ºC und in der Nacht bleibt es mit 21.37ºC angenehm mild. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: frische Brise und klare Luft Mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 88% ist das Wetter ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Strand oder in der Altstadt. Der Wind weht mit 8.54m/s aus Richtung 92º und bringt ab und zu frische Böen von 11.71m/s mit sich. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%, also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen. Auch wenn leichter Regen prognostiziert wird, bietet Alcúdia durch seine kulturellen und natürlichen Schönheiten immer eine Entdeckungsmöglichkeit. Egal ob bei einem gemütlichen Café-Besuch, einem Museumsrundgang oder einfach beim Flanieren durch die Gassen der Altstadt. Das Wetter sollte Sie nicht davon abhalten, den Charme von Alcúdia zu genießen.