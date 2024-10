Im wunderschönen Cala Millor wird das Wetter am 29. Oktober 2024 von einem leichten Regen bestimmt sein, der die Insellandschaft erfrischt und für eine angenehme Abkühlung sorgt. Die Temperaturen schwanken zwischen milden 20,15ºC und maximal 21,04ºC, was den Tag ideal für gemütliche Spaziergänge auf der Strandpromenade oder entspannte Stunden in einem der zahlreichen Cafés macht.

Detailblick auf die Temperaturen

Mit einer Mindesttemperatur von 20,15ºC und einer Maximaltemperatur von 21,04ºC bietet der Tag eine angenehme Frische im sonst so warmen Mittelmeerklima. Am Morgen werden 20,27ºC erwartet, was den Start in den Tag recht kühl gestaltet. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer dann auf 20,74ºC an, bevor es am Nachmittag wieder auf etwa 20,22ºC sinkt. Die Nacht zeigt sich dann wieder etwas milder mit erwarteten 20,53ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen liegen angenehm im Bereich der 20er-Grade. Morgens werden Sie rund 20,78ºC fühlen, tagsüber steigt das Thermometer auf ungefähr 21,14ºC an. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Wetter dann auf 20,67ºC, bevor es in der Nacht wieder auf behagliche 20,99ºC ansteigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa, was im normalen Bereich liegt und keine signifikanten Wetteränderungen vorhersagt. Die Luftfeuchtigkeit wird mit 87% relativ hoch sein, aber dies trägt zur Frische des Tages bei. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 10,72m/s und Böen von bis zu 14,57m/s aus Richtung 89º sorgt für ein zusätzlich erfrischendes Element. Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 66% ist im Laufe des Tages mit leichtem Regen zu rechnen.

Kurz gesagt, halten Sie Ihren Regenschirm bereit und genießen Sie den milden Tag in Cala Millor mit seiner erfrischenden Mischung aus Leichtigkeit, Frische und der unvergleichlichen Schönheit Mallorcas.