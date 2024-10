Begrüßen Sie den Tag in Santanyí mit einem leichten Regen und kühlen Temperaturen, die dem Herbst alle Ehre machen. Unser geliebter Ort an der südlichen Küste Mallorcas erlebt morgen ein Wetter, das Zuflucht in warmen Cafés und gemütlichen Wohnräumen erfordert. Nehmen Sie Ihren Regenschirm mit, wenn Sie nach draußen gehen, denn die Regenwahrscheinlichkeit von 39% lädt zu überraschenden Niederschlägen ein.

Temperaturen des Tages

Die Thermometer in Santanyí pendeln morgen zwischen angenehmen 20.22°C in der Früh und 21.75°C als Höchsttemperatur des Tages. Der Morgen empfängt uns mit milden 20.44°C, während sich das Thermometer tagsüber langsam auf 21.35°C erhöht. Am Nachmittag erwarten wir 20.68°C und in der Nacht kühlt es leicht auf 20.89°C ab. Machen Sie also Ihren Tag zu einem heißen Tee und genießen Sie die angenehme Kühle des Herbstes.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden, das häufig stark von den tatsächlichen Temperaturen abweicht, kennzeichnet unseren Tag als außergewöhnlich angenehm. Morgens fühlt es sich an wie 21.02°C, mittags steigt das Gefühl auf 21.81°C und am Nachmittag sinkt es auf 21.21°C bevor es in der Nacht auf 21.44°C ansteigt. Es scheint, als wäre morgen ein idealer Tag, um sich gemütlich in eine Decke einzuwickeln und ein gutes Buch zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen kennzeichnen den Tag mit einem Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 87%. Denken Sie daran, dass diese Bedingungen eine leichte Einfluss auf Ihre Gesundheit haben können, besonders wenn Sie zu Wetterfühligkeit neigen. Der Wind erreicht morgen Geschwindigkeiten von bis zu 10.77m/s und dreht dabei auf 82°. Böen können sogar bis zu 15.28m/s erreichen - also halten Sie Ihren Regenschirm fest! Mit einer Wolkendecke von 100% ist es sicherlich ein idealer Tag für Indoor-Aktivitäten. Bleiben Sie also in guten Gedanken und genießen Sie Ihren Tag in Santanyí!