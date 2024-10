Und wieder erstrahlt Santa Ponsa auf der schönen Insel Mallorca in einem spannenden Balanceakt zwischen Sonne und Wolken am 29. Oktober 2024. Die Wetterbedingungen zeigen den konstanten Charakter dieser Region - immer als "nubes" oder "bewölkt" gekennzeichnet, was einen dichten Wolkenteppich über den Himmel legt. Jedoch, wie wohl jeder Santa Ponsa Besucher weiß, hat das Wetter hier stets etwas Unvorhersehbares in Petto und lässt uns immer wieder in Staunen versetzen.

Temperatur: Spannung zwischen mild und gemäßigt

Trotz der bewölkten Himmel bietet Santa Ponsa uns eine angenehme Temperaturspanne zwischen 19.35ºC und 22.33ºC. Die Morgenstunden beginnen mit kühlen 19.51ºC, die im Verlauf des Tages auf angenehme 21.93ºC ansteigen. Der Nachmittag wird eine sanfte Abkühlung auf 20.84ºC erleben, bevor der Abend angenehme 21ºC einläutet.

Das Wärmegefühl: Thermische Nuancen

Trotz der technischen Temperaturen spielt in Santa Ponsa das thermische Gefühl eine wichtige Rolle in unserem Wettererlebnis. Morgens werden wir uns auf ein Wärmegefühl von 19.94ºC einstellen können, welches im Laufe des Tages auf bis zu 22.35ºC ansteigt. Am Nachmittag fühlt es sich ähnlich wie am Morgen an, mit einem leichten Anstieg auf 21.23ºC. Und auch nach Sonnenuntergang bleibt es angenehm, mit einem thermischen Gefühl von 21.37ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Facetten des Wetters

Der heutige Luftdruck liegt bei stabilen 1019 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%, was auf der Haut ein leicht klebriges, aber nicht unangenehmes Gefühl hinterlässt. Was den Wind angeht, erwarten wir heute eine Geschwindigkeit von 10.41m/s in der Richtung 84º, mit Böen von bis zu 16.97m/s. Trotz des schweren Wolkenhimmels ist die Regenwahrscheinlichkeit heute überraschend gering und liegt bei 0%.

Wir hoffen, dass dieser detaillierte Wetterbericht Ihnen dabei hilft, Ihren Tag in Santa Ponsa bestmöglich zu planen und zu genießen. Denken Sie immer daran, dass das Wetter nur eine kleine Facette unserer wundervollen Welt ist. Lassen Sie uns das Beste daraus machen!