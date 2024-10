Ein guter Tag an unsere lieben Bürger und Besucher von Cala Rajada. Heute, am 29. Oktober 2024, haben wir einen leicht regnerischen Tag voraus. Sowohl die Mindest- als auch die Höchsttemperaturen bleiben mild. Beginnen wir mit den genauen Daten.

Temperaturen des Tages

Die Mindesttemperatur wird heute bei angenehmen 20.58ºC liegen, während wir eine maximale Ausschau von 21.18ºC erwarten. Am Morgen können Sie ein gemütliches Aufwachen bei ca. 20.71ºC genießen. Entlang des Tages werden wir eine Temperatur von 21.07ºC und am Nachmittag eine kleine Abnahme auf 20.6ºC feststellen. Die Temperatur in der Nacht wird schließlich auf 20.92ºC ansteigen.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, kann das reale thermische Gefühl etwas von den gemessenen Temperaturen abweichen. Daher ist die vorhergesagte gefühlte Temperatur am Morgen 21.24ºC und tagsüber können wir mit einer zarten Steigerung auf 21.48ºC rechnen. Nachmittags fühlt es sich dann wie 21.09ºC an und nachts wird das thermische Gefühl bei angenehmen 21.42ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für heute wird bei 1020 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt beachtliche 86%, was zu der allgemeinen wolkigen Stimmung des Tages beiträgt. Der Wind kommt heute mit einer Intensität von 11.01m/s aus der Richtung 92º und Böen können eine Spitze von 14.71m/s erreichen. Die Wolkendecke ist bei 99%, daher sollten wir nicht auf viele Sonnenstrahlen hoffen. Da die Regenwahrscheinlichkeit bei 89% liegt, empfehlen wir, den Regenschirm nicht zu vergessen.

Lassen Sie sich aber nicht von dem leichten Regen abhalten, Ihren Tag in Cala Rajada zu genießen. Bleiben Sie sicher und halten Sie sich warm.