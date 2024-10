Eine aktuelle Wettervorhersage für die idyllische Stadt Sóller auf Mallorca, sagt für den 30. Oktober 2024 leichter Regen voraus. Die Bewohner und Besucher können sich auf eher milde Temperaturen einstellen, wobei diese im Laufe des Tages leicht variieren werden. Der Himmel zeigt sich fast vollständig bedeckt, was zu einer erhöhten Regenwahrscheinlichkeit führt. Geboten werden dabei eine Mischung aus frischen Morgentemperaturen und milden Nachmittagstemperaturen.

Die Temperaturverteilung im Tagesverlauf

Die Vorhersagen für den Morgen kündigen eine gemäßigte Temperatur von etwa 19,57ºC an. Im weiteren Tagesverlauf, zur Mittagszeit, werden die Temperaturen auf angeneheme 24,15ºC ansteigen. Zum Nachmittag hin wird eine leichte Abkühlung auf 20,59ºC erwartet, bevor die Nacht mit 19,62ºC mild ausklingt. Der Temperaturhöhepunkt des Tages liegt bei 25,57ºC, während das Thermometer auf ein Minimum von 19,38ºC abfallen wird.

Gefühlte Temperaturen in Sóller

Es ist bekannt, dass die gefühlte Temperatur - insbesondere bei Feuchtigkeit - von der tatsächlichen abweichen kann. Die Prognosen für Sóller gehen für den Morgen von einer gefühlten Temperatur von 20,01ºC aus. Am Tag wird es mit einer gefühlten Temperatur von 24,37ºC etwas wärmer. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei 20,61ºC, während sie in der Nacht auf 19,65ºC sinkt

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller

Innerhalb der Stadt werden wir einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa feststellen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, was typisch für die Jahreszeit ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,61 m/s aus einer Richtung von 100º wehen. Es können Böen von bis zu 12,17 m/s auftreten. Eine hohe Wolkendecke von 94% deutet darauf hin, dass der Himmel größtenteils bedeckt sein wird, was zu der hohen Regenwahrscheinlichkeit von 86% beiträgt.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der herbstliche Charakter des Wetters sich deutlich zeigt. Sóllers Bewohner und Besucher dürfte das aber kaum stören, sind doch gerade die herbstlichen Temperaturen ideal für ausgiebige Spaziergänge und Erkundungen der charmanten Stadt.