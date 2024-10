Mit wechselhaftem Wetter begrüßt uns Alcúdia an diesem 30. Oktober. Uns erwartet ein Tag mit leichten Niederschlägen, eine eher kühle Brise und dichten Wolken, die 82% des Himmels bedecken. Aber keine Sorge, bei Temperaturen von bis zu 25.06ºC kann man trotzdem einen angenehmen Tag verbringen. Wir sehen uns die Details im Folgenden an.

Temperaturen

Bei einer minimalen Temperatur von 20,64ºC und einer maximalen Temperatur von 25,06ºC zeigt sich das Wetter etwas kühler als in den letzten Tagen. Der Tag beginnt mit einem erwärmenden 20,65ºC am Morgen, erreicht die Tageshöchsttemperatur von 23,83ºC und kühlt sich im Laufe des späten Nachmittags auf 21,8ºC ab. In der Nacht bleibt es mit 20,94ºC mild.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen leicht von den tatsächlichen Werten ab und liegen bei 21,2ºC am Morgen, und warme 24,2ºC am Tag. Am Nachmittag können wir eine gefühlte Temperatur von 22,02ºC erwarten und in der Nacht sinkt der Wert auf angenehme 21,23ºC. Trotz des leichten Regens kann man also mit angenehmen Temperaturen rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1017 hPa, während die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit bei 74% liegt, was das Wetter trotz der gemäßigten Temperaturen etwas schwüler machen könnte. Der Wind scheint auch eine Rolle zu spielen, mit einer Geschwindigkeit von 8,53 m/s und Böen, die Spitzen von 12,32 m/s erreichen können, weht er in Richtung 105º.

Trotz der wechselhaften Wetterbedingungen mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 88%, können Sie einen herrlichen Tag in Alcúdia verbringen. Vergessen Sie jedoch nicht, einen Regenschirm mitzunehmen!