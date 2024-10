Die charmante Stadt Cala Millor auf Mallorca wird am 30. Oktober 2024 ein etwas feuchtes Wetter erleben. Nach der aktuellen Vorhersage wird es leichten Regen geben, mit angenehmen Temperaturen, die zwischen 20.1ºC und 23.03ºC schwanken. Begleiten Sie uns, während wir die erwarteten Wetterbedingungen genauer unter die Lupe nehmen, von der morgendlichen Brise bis zur nächtlichen Abkühlung.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Den morgendlichen Spaziergang am Strand sollten Sie am besten früh planen. Die Temperatur wird voraussichtlich auf 20.32ºC ansteigen, ehe sie am Tag einen Höhepunkt von 22ºC erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20.87ºC ab und auch in der Nacht bleibt es mit 20.33ºC relativ warm.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Trotz der leichten Regenschauer wird die gefühlte Temperatur angenehm bleiben. Morgens wird sie bei ca. 20.84ºC liegen. Tagsüber kann man mit einer gefühlten Temperatur von 22.37ºC rechnen, während sie am Nachmittag auf 21.23ºC sinken wird. Die nächtlichen Werte bleiben mit 20.69ºC für einen Herbstabend in Mallorca durchaus warm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1017 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich 81% betragen. Aufgrund des hohen Feuchtigkeitsgehaltes könnte das Wetter etwas klamm wirken. Windliebhaber dürfen sich auf eine Geschwindigkeit von 9.78m/s freuen, mit einem Höchstwert von 13.85m/s in Böen. Die Windrichtung wird etwa 87º betragen.

Ungeachtet des Wetters, erwartet Massentouristen und Ortsansässige ein lebhafter Tag in Cala Millor. Aufgrund der 60%igen Regenwahrscheinlichkeit empfehlen wir jedoch, einen Schirm dabei zu haben und die Wolkendecke, die bei etwa 75% liegen wird, nicht zu unterschätzen.