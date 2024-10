Das pittoreske Port d'Andratx auf Mallorca bereitet sich auf einen leicht regnerischen Tag vor. Berühmt für seine atemberaubenden Landschaften, wird der 30. Oktober 2024 leichte Niederschläge mit milden Temperaturen erleben. Aufgrund der 68%-igen Wolkendecke könnte sich dieser letzte Oktobertag als ideal für diejenigen erweisen, die ein wenig Abkühlung von den üblichen sonnigen Temperaturen der Insel suchen.

Ausführliche Temperaturvorhersage

Der Tag beginnt *frisch* mit erwarteten 21.18ºC, die später auf ein *angenehmes* 23.62ºC ansteigen. Während des Nachmittags sollte es *mild* bleiben, mit vorhergesagten 21.86ºC, bevor die Temperaturen nachts auf kühle 21.05ºC sinken. Insgesamt liegen die voraussichtlichen Tiefst- und Höchsttemperaturen bei 21.05ºC und 23.62ºC.

Informationen zu den gefühlten Temperaturen

Trotz der leichten Temperaturunterschiede schmeichelt das Wetter in Port d'Andratx mit gefühlten Temperaturen, die nicht weit vom tatsächlichen Quecksilberstand entfernt sind. Morgens werden geschätzte *gefühlte* Temperaturen von 21.6ºC erwartet, und während der Tagesstunden könnten sie sogar bis auf 23.92ºC steigen. Am Nachmittag wird es sich wahrscheinlich leicht abkühlen auf angenehme 22.16ºC, gefolgt von 21.3ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Was Sie wissen sollten

Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 72% bleibt das Wetter *stabil und angenehm feucht*. Zudem bleibt der Wind recht kräftig mit durchschnittlichen Windstärken von 10.67m/s über den Tag und Böen, die sogar 17.09m/s erreichen können, in Richtung 91° Ost-Nordost. Insgesamt wird der 30. Oktober 2024 in Port d' Andratx ein Tag mit moderaten Temperaturen und leichtem Regen sein, ideal für einen gemütlichen Tag zu Hause oder für sanfte Spaziergänge durch die Stadt, immer mit einem Regenschirm zur Hand. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 56%, also lassen Sie sich von ein paar Regentropfen nicht die Möglichkeit entgehen, diesen einzigartigen Ort an einem eher ungewöhnlichen Wettertag zu genießen.