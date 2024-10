In der idyllischen Stadt Santanyí auf der schönen Insel Mallorca wird uns Mutter Natur am 30. Oktober 2024 mit leichtem Regen überraschen. Mit einer Wolkendecke von 88% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 41% wird dieser Tag den Einwohnern und Besuchern von Santanyí sicherlich ein frisches Gefühl bringen.

Temperaturprognosen: Angenehme Herbstbrise in Santanyí

Die Temperaturen schwanken zwischen einer gemütlichen minimalen Temperatur von 20,28ºC und einer etwas wärmeren maximalen Temperatur von 23,99ºC. Der Morgen empfängt uns mit erfreulichen 20,82ºC, steigt dann tagsüber auf 22,94ºC und sinkt am Nachmittag auf 21,63ºC. Schließlich sorgt die Nachtemperatur von 20,28ºC für eine angenehme Nachtruhe.

Gefühlte Temperaturen: Ein Gefühl von Frische erfüllt Santanyí

Zusätzlich zum Beitrag der Temperaturen spielt die empfundene Temperatur eine wesentliche Rolle in unserem täglichen Komfort. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 21,39ºC spüren, das sich tagsüber auf 23,17ºC erhöht, am Nachmittag auf 21,96ºC sinkt und schließlich in der Nacht bei 20,66ºC liegt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Naturgewalten in Aktion in Santanyí

Zusätzlich zu Temperatur und Empfinden kommen weitere wesentliche Faktoren ins Spiel. Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 72% wird Santanyí sicherlich einen erfrischenden Tag erleben. Der Wind wird mit einer Stärke von 9,12m/s aus Richtung 78º wehen, während Böen von bis zu 13,47m/s erwartet werden.

Genießen Sie den Tag und machen Sie sich bereit für dieses erfrischende Wettererlebnis in Santanyí. Vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzubringen!