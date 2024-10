Heute informieren wir aus der malerischen Gemeinde Cala Rajada, bekannt für seine sonnigen Küsten und das kristallklare Wasser des Mittelmeers. Aber an diesem Donnerstag, dem 30. Oktober, bringt der Herbst ein etwas anderes Bild: leichter Regen und milden Temperaturen prägen den Tag in Cala Rajada.

Morgendämmerung bis späte Nacht: Die Tages-Temperaturen

Unsere Wetterdaten weisen für den heutigen Tag minimale Temperaturen von 20.46ºC und maximale von 22.91ºC aus. Mit dem ersten Licht des Tages können wir uns auf angenehme 20.6ºC freuen; den Höhepunkt erreichen wir jedoch am Tag mit 22.29ºC. Am späten Nachmittag kühlt es sich mit 21.3ºC etwas ab und in der Nacht sinken die Temperaturen weiter auf 21.06ºC.

Das thermische Gefühl unterscheidet sich kaum von den tatsächlichen Werten

Interessanterweise verändert das thermische Gefühl kaum die Wahrnehmung der tatsächlichen Temperaturen in Cala Rajada. Morgens liegen wir bei 21.14ºC, während es tagsüber auf bis zu 22.72ºC ansteigt. Am Nachmittag erwartet uns ein thermisches Gefühl von 21.71ºC. Und in der Dunkelheit fühlt es sich bei 21.44ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: weitere meteorologische Details

Zusätzlich zu den Temperaturwerten möchten wir noch einige weitere Daten hinzufügen. Der atmosphärische Druck beträgt in Cala Rajada heute 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 82%. Der Wind weist eine Geschwindigkeit von 10.22m/s in Richtung 97º auf und wir erwarten Böen von bis zu 14.12m/s. Mit einer Wolkendecke von 75% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 74% dürfen wir getrost den Regenschirm nicht vergessen.

Letztendlich zeigt sich also, dass der Herbst in Cala Rajada durchaus seinen eigenen Charme hat: Der leichte Regen sorgt für eine entspannte Atmosphäre und die milden Temperaturen laden dazu ein, den Tag mit einem guten Buch drinnen zu verbringen. Aber keine Sorge, die Sonne lässt sicherlich nicht lange auf sich warten!