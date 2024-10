Ein düsterer Allerheiligenabend wartet auf die Bewohner und Besucher von Palma de Mallorca. Die berühmte Inselhauptstadt sollte sich auf einen Tag mit leichtem Regen und einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 98% vorbereiten. Aber lassen Sie sich davon nicht die Stimmung verderben, denn trotz des Regens sind angenehm milde Temperaturen zu erwarten.

Temperaturverlauf des Tages

Was die Temperaturen angeht, beginnen wir den Tag mit erfrischenden 19,47°C am Morgen. Diese steigen bis zum Tageshöhepunkt auf behagliche 24,59°C. Am Nachmittag kühlt es sich wieder auf 20,55°C ab, um in der Nacht auf angenehm warme 18,86°C zu fallen. Der Höhepunkt wird also bei maximalen 24,65°C liegen, während die Mindesttemperatur nicht unter 18,41°C fallen wird.

Gefühlte Temperaturen auf Mallorca

Das wichtigste bei der Wettervorhersage ist natürlich, wie sich das Wetter tatsächlich "anfühlt". Die gefühlten Temperaturen werden morgens bei 19,56°C, tagsüber sogar bei 24,72°C liegen. Am Nachmittag dürfen Sie sich auf ein angenehmes "Gefühlsthermometer" von 20,78°C und nachts auf 18,99°C freuen. Also unabhängig vom Regen, ist es ein idealer Tag für Indoor-Aktivitäten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

Des Weiteren wird Palma de Mallorca am 31. Oktober einen Atmosphärendruck von 1019 hPa aufweisen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 62%. Damit kann man definitiv sagen, dass keine stickige Hitze zu erwarten ist. Der Wind weht mit 7,38 m/s aus einer Richtung von 123º, mit Böen, die bis zu 8,69 m/s erreichen. Eine frische Brise lässt das Wetter also weniger feucht und schwül wirken. Trotz der Wolkendecke von 74% bleibt es ein angenehmer Herbsttag.

So oder so ist, trotz gelegentlichem Regen, das Wetter in Palma de Mallorca immer ein Genuss, das wir als Einwohner und Besucher stets zu schätzen wissen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit auf unserer schönen Insel. Bleiben Sie trocken!