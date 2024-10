Guten Tag! Heute wird uns das Wetter in Cala Millor, das bekannte Urlaubsparadies auf Mallorca, mit mäßigem Regen überraschen. Mit Werten, die im Durchschnitt unter 23ºC liegen, verspricht dieser Tag ein wenig Abkühlung im sonst so sonnendurchtränkten Herbst Mallorcas. Denn für den heutigen 31. Oktober, sind minimale Temperaturen von 19.36ºC und maximale 21.43ºC vorhergesagt.

Zur Temperatur

Obwohl die Temperaturen in Cala Millor selten unter 20ºC sinken, ist für heute ein leicht erfrischender Tag zu erwarten. Am Morgen werden voraussichtlich 20.77ºC gemessen, am Tag um die 21.43ºC. Der Nachmittag bleibt mit 19.69ºC noch angenehm temperiert und auch die Nachttemperaturen fallen kaum weiter ab - wir prognostizieren 19.79ºC.

Das gefühlte Klima

Aber wir alle wissen, die objektiven Temperaturen erzählen nur die halbe Geschichte. Das gefühlte Klima kann stark abweichen, nicht wahr? Heute Morgen können Sie mit einem gefühlten Temperaturwert von 21.04ºC rechnen. Tagsüber steigt das Thermometer auf gefühlte 21.67ºC und auch der Nachmittag bleibt mit 19.96ºC noch immer angenehm. In der Nacht fühlt sich die Temperatur dann an, als wäre es 20.07ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck fällt heute auf 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 78% kennzeichnen den Herbsttag. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 9.04m/s und Böen von bis zu 15.35m/s. Und nicht zu vergessen, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute hundert Prozent, also vergessen Sie nicht Ihren Schirm!

Damit hoffen wir, Ihnen einen umfassenden Überblick über die heutige Wetterlage in Cala Millor gegeben zu haben. Bleiben Sie warm und trocken - und trotz des trüben Himmels, erfreuen Sie sich an der Schönheit Mallorcas!