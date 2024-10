Die herbstliche Wetterkapriole beherrscht auch dieses Jahr den Übergang in den November auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca. Insbesondere in Port d'Andratx zeigt sich der letzte Tag im Oktober mit leichtem Regen und moderaten Temperaturen. Hier ist unser detaillierter Wetterbericht für den 31. Oktober 2024 in Port d'Andratx.

Mäßigte Temperaturen zum Ende des Oktobers

Ambient enthüllt für den 31. Oktober 2024 ganz charakteristische Herbsttemperaturen. Mit einer Minimaltemperatur von 19.78ºC und einer Maximaltemperatur von 23.42ºC wird es am Morgen zu einem sanften Aufwachen von 20.64ºC kommen. Im laufe des Tages wird die Temperatur auf 23.42ºC steigen und am Nachmittag auf ein angenehmes Niveau von 21.44ºC sinken. Die Nacht nimmt dann mit einer Temperatur von 20.36ºC ihren Lauf.

Gefühlte Temperatur am 31. Oktober

Gleich nebenan, natürlich haben wir auch an die gefühlten Temperaturen gedacht! Morgens erwachen wir mit einer gefühlten Temperatur von 20.67ºC, tagsüber wird diese auf 23.67ºC steigen, um am Nachmittag auf eine angenehme gefühlte Temperatur von 21.81ºC zurückzusinken. Am Abend bevor die Geister des Halloween die Insel durchstreifen, liegt die gefühlte Temperatur bei 20.54ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind am Tag

Zum Abschluss analysieren wir noch die weiteren Gegebenheiten des Tages. Der atmosphärische Druck hält sich bei 1019 hPa und eine konstante Luftfeuchtigkeit von 71% hält sich hartnäckig. Der Wind wird mit 8.84m/s aus Richtung 117º wehen und Böen sollen bis zu 11.05m/s stark sein. Dazu erwartet uns eine Wolkendecke, die zu 49% den Himmel über Port d'Andratx bedeckt. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 97% sollte man den Regenschirm auf keinen Fall vergessen.

Vergessen wir trotz der teils feuchten Aussichten nicht die Schönheit, die uns Port d'Andratx gerade in dieser Jahreszeit zu bieten hat. Also ziehen Sie Ihre Regenjacke an und genießen Sie den Ausblick auf das Meer, auch wenn ein paar Tropfen fallen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Aufenthalt in Port d'Andratx!