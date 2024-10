Liebe Leser, hier finden Sie den Wetterüberblick für den malerischen Ort Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca für den bevorstehenden 31. Oktober 2024. An diesem Tag wird uns in dieser Region der Charme von leichten Regenschauern begegnen. Aber lassen Sie sich nicht durch diese vorhergesagten Wetterbedingungen beunruhigen! Wir werden immer noch angenehme Temperaturen erleben und die wunderschöne herbstliche Atmosphäre bewundern können.

Die Temperaturentwicklung über den Tag

Die Temperaturen des Tages werden uns mit Sicherheit nicht enttäuschen. Der Tag wird mild anfangen, mit einer Mindesttemperatur von 19,18°C und einer erwarteten Morgentemperatur von 19,7°C. Im Laufe des Tages wird die maximale Temperatur auf 22,82°C ansteigen und uns einen angenehmen und gemäßigten Tag bescheren. Ab dem Nachmittag werden die Temperaturen auf 20,28°C sinken, und die Nacht wird mit einer Temperatur von 19,81°C hereinbrechen.

Die gefühlten Temperaturen: Tagesüberblick

Aber wie wir alle wissen, geht es nicht nur um die tatsächlichen Zahlen. Das Gefühl auf der Haut hat oft einen größeren Einfluss auf unsere Wahrnehmung des Wetters. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei ungefähr 20,1°C liegen und tagsüber auf bis zu 23,17°C ansteigen. Der Nachmittag wird uns mit 20,66°C abkühlen lassen, und in der Nacht wird das Thermometer ein Gefühl von 20,14°C anzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wichtige Faktoren für das Wettergeschehen

Last but not least möchten wir weitere Faktoren beleuchten, die das Wettergeschehen beeinflussen. Der Atmosphärendruck wird bei 1019 hPa liegen. Was die Feuchtigkeit betrifft, können wir mit einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 77% rechnen. Der Wind wird aus Richtung 104° mit einer Geschwindigkeit von 7,44 m/s wehen, wobei Böen von bis zu 12,68 m/s auftreten können.

Insgesamt erwartet uns also ein wettertechnisch abwechslungsreicher Tag in Santanyí. Vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden und vielleicht einen Regenschirm mitzunehmen. Genießen Sie den Tag und das herrliche mallorquinische Herbstwetter!

Regen: Fakt oder Fiktion?

Angesichts einer Wolkendecke von 0% könnten Sie sich fragen, ob der Regen wirklich kommt. Aber seien Sie versichert, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 98% ist es sehr wahrscheinlich, dass der leichte Regen uns den ganzen Tag über begleiten wird.