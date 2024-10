Der Herbst macht sich in Cala Rajada bemerkbar, mit mäßigem Regen, der die Stadt auf Mallorca trifft. Es ist Vorsicht geboten, da der abnehmende Oktober die Insel mit einer maximalen Temperatur von 21,49ºC und einer minimalen Temperatur von 19,96ºC überrascht. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Wetter in Cala Rajada ändert sich ständig und die tatsächlich gefühlte Temperatur kann variieren. Und vergessen Sie nicht Ihre Regenjacken, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100% für den heutigen Tag.

Tagesschwankungen der Temperaturen

Die Temperaturen schwankenden im Verlauf des Tages recht moderat. Am Morgen können Sie mit milden 21,15ºC rechnen, die sich tagsüber auf angenehme 21,47ºC erhöhen. Der Nachmittag bringt etwas Abkühlung mit sich, die Temperaturen sinken auf 20,25ºC und auch in der Nacht halten wir konstante Werte von rund 20,32ºC.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Selbst wenn das Thermometer bestimmte Werte anzeigt, ist es das gefühlte Klima, das unseren Empfindungen beim Verlassen des Hauses entscheidet. Im Morgen werden Sie eine Temperatur von etwa 21,44ºC fühlen, die sich im Laufe des Tages auf 21,74ºC erhöhen wird. Nachmittags wird das Wetter etwas abkühlen zu 20,5ºC und abends können Sie ähnliche Bedingungen zu Nacht erwarten, mit 20,63ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Luftdruck betrifft, so kann man mit einem Wert von 1020 hPa rechnen. Die Luftfeuchtigkeit wird ziemlich hoch sein, halten Sie also Ihre Regenschirme bereit; der Prozentsatz liegt bei 79%. Noch dazu müssen wir den Wind berücksichtigen, der mit einer Geschwindigkeit von 9,59m/s aus Richtung 91º wehen wird. Behalten Sie auch die Böen im Hinterkopf, die mit bis zu 16m/s auftreten können. Schließlich ist die Bewölkung mit 64% zu berücksichtigen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag, trotz des Regens. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie nicht, unsere Berichterstattung für weitere Wetterupdates zu verfolgen.