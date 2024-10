Heute präsentieren wir in unserer Wettervorhersage die aktuellen Bedingungen für Palma de Mallorca, am 1. November 2024. Erwarten Sie einen leichten Regen, der die Insel bedeckt. Die Temperaturen bleiben mild, mit einem Minimum von 18.14ºC und einem Maximum von 23.1ºC während des Tages. Während sich die Bewolkung mit 23% als recht gering präsentiert, besteht eine 100%ige Chance auf Regen.

Detaillierte Temperaturvorhersage

Der Morgen beginnt mit 18.21ºC und steigt auf 22.53ºC am Tag an. Am Nachmittag wird die Temperatur leicht auf 19.8ºC fallen und die Nacht wird mit 18.73ºC etwas kühler sein. Wir empfehlen Ihnen, einen Regenschirm mitzunehmen und sich warmer zu kleiden, wenn Sie vorhaben, abends auszugehen.

Gefühlte Temperaturen auf Mallorca heute

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas über den tatsächlichen. Am Morgen spüren Sie 18.38ºC, während am Tag 22.72ºC erwartet werden. Der Nachmittag und die Nacht werden uns gefühlte 20.06ºC und 19.03ºC bescheren, die genug sind, um eine ausgeglichene Raumtemperatur zu haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

Für diejenigen, die detailliertere Daten bevorzugen, beträgt der atmosphärische Druck heute 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate hält sich bei 72%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.34m/s aus Richtung 67º wehen. Darüber hinaus könnten Windböen von bis zu 10.38m/s auftreten. Wir hoffen, dass Sie mit dieser Vorhersage Ihren Tag bestmöglich gestalten können. Bleiben Sie trocken und vergessen Sie nicht, unseren täglichen Wetterbericht für Palma de Mallorca zu verfolgen!